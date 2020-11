Het was een hartverwarmend verhaal uit de eerste golf: een bakker uit Milaan wou buurtbewoners die het financieel moeilijk hadden een duwtje in de rug geven. Iedere dag legde hij manden vol brood en andere lekkernijen voor zijn bakkerij. Wie het nodig had, mocht zich bedienen. Nu is de man zelf overleden aan de gevolgen van het virus. Dat meldt The New York Times.