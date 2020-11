Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) waarschuwt: “De politie zal waar nodig ook op Kerstmis aanbellen”

LEES OOK. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft erbij: “Kerstmis met 2, 3 of 4 moet mogelijk zijn”

“Kerst is een belangrijke periode voor veel mensen, ook voor mij”, aldus Verlinden in De Zondag. “It’s gonna take some time, but I’ll get there , zong Chris Rea in het nummer Driving home for Christmas. We zijn nu op vijf weken van Kerstmis. Als we ons allemaal goed aan de maatregelen houden, dan kunnen we misschien een perspectief bieden.”

Wat dat perspectief is, kan de minister nu nog niet zeggen. “Ik wil geen valse beloftes doen. Maar het is mijn absolute wens, en die van mijn collega’s, om iets meer menselijke nabijheid toe te laten voor Kerstmis. Tegelijk moeten we de alarmsignalen van de ziekenhuizen heel serieus nemen.”

Handhaving is dus ook tijdens de feestdagen belangrijk en waar nodig, door geluidshinder bijvoorbeeld, zal de politie aanbellen, aldus de minister. “Maar de woonstbetreding op zich is geen prioriteit. De wetgeving maakt dat ook niet mogelijk.”

Vieren buiten bubbel

Ondanks de waarschuwingen van experten en de overheid is bijna één op de drie Belgen niet van plan om de eindejaarsfeesten in de eigen bubbel te vieren, zo bleek eerder deze week uit de resultaten van de Grote Coronastudie van de UAntwerpen waar 26.000 mensen aan deelnamen. Uit de studie blijkt dat 86 procent zich met Sinterklaas zal houden aan de regel om slechts te vieren met één knuffelcontact. 75 procent is van plan dat te doen met oudjaar. En 68 procent wil dat doen met kerst.

Ook heel wat jongeren zeggen zich niet te zullen houden aan dat ene knuffelcontact met Kerstmis, namelijk 40,8 procent van de jongeren tussen 18 en 35 jaar. Studenten doen het binnen deze categorie wel wat beter, met 29,4 procent die zegt zich niet aan de richtlijn te zullen houden.

“Kerst niet zoals vroeger”

“Het laatste wat we willen, is een kerstmisgolf”, zo verklaarde premier Alexander De Croo (Open VLD) woensdag nog in het Eén-programma ‘Vandaag’. “Als we rond Kerstmis onvoorzichtig zijn, krijg je drie tot vier weken erna het resultaat.”

“Tegen kerst zal het coronavirus er nog zijn. En mensen zullen niet gevaccineerd zijn. We zullen in de kerstperiode nog gevaarlijk zijn ten opzichte van elkaar. We moeten dat durven toegeven”, zei De Croo. “De kerstperiode is een periode van samenzijn en goeie herinneringen delen, maar je wil toch geen gevaar zijn voor elkaar. Kerst zal absoluut niet zijn zoals het vroeger was.”

Welke concrete regels met Kerstmis zullen gelden, is nog niet duidelijk. De huidige maatregelen, waaronder de regel dat maximaal één knuffelcontact per gezin tegelijk thuis mag worden ontvangen, gelden voorlopig tot 13 december.

