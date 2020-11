Twee stilstaande fases beslisten het duel tussen Lommel SK en Deinze. In de eerste helft mikte Kevin Kis een vrijschop heerlijk in de winkelhaak en na de pauze knikt invaller Mertens een voorzet van Vargas tegen de touwen: 1-1. In de slotminuten keurde scheidsrechter Pirard nog een doelpunt van Ugalde onterecht af.