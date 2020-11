Van Sinan Bolat tot nonkel Gilbert: deze doelmannen deden het scorende Arnaud Bodart voor

Doelmannen die scoren, het is een zeldzaamheid in het voetbal. Toch is er nu en dan eens een goalie die de netten weet te doen trillen. Opvallend: ze doen dit meestal in het absolute slot van een wedstrijd, wat hun doelpunt nog net wat specialer maakt. Sinan Bolat, Silvio Proto en William Dutoit. Deze drie doelmannen deden in een recent verleden wat Arnaud Bodart zaterdagavond voor de Rouches deed: hun ploeg een ultiem delirium bezorgen.

Het doelpunt van Sinan Bolat staat waarschijnlijk nog in het geheugen gegrift. We schrijven december 2009. Standard heeft op de slotspeeldag van de groepsfase van de Champions League een punt nodig tegen AZ om Europees te overwinteren. Bij het ingaan van de blessuretijd voelt Standard de bui al hangen. De Rouches staan 0-1 achter na een doelpunt van Jeremain Lens.

In de absolute slotminuut krijgen ze toch nog een vrije trap. Sinan Bolat zet zich in het gedrum van spelers in de zestien van AZ. Wat vervolgens gebeurt, is puur kippenvel: Benjamin Nicaise gooit de bal in het bos van spelers, waarop Sinan Bolat het leer onhoudbaar binnenkopt: 1-1. De derde plaats in de groep en bijhorende Europese overwintering is een feit. Sclessin ontploft en Bolat spurt het hele veld over.

Na zijn treffer tegen Eupen verklaarde Arnaud Bodart dat hij zijn mosterd haalde bij Bolat. “Ik zat destijds in de tribune toen Bolat scoorde. Mogelijk zorgde dat voor inspiratie. Ik ben ook blij wat we geen tegentreffer slikten toen ik de eerste keer meeging bij een corner”, aldus het sluitstuk van Standard na afloop van de wedstrijd.

Wie Bodart ongetwijfeld ook inspireerde, is zijn nonkel. Gilbert Bodart, die in zijn carrière ook voor de Rouches uitkwam, scoorde als doelman volgens transfermarkt.com zelfs vijf keer in officiële wedstrijden. Vier keer in de Belgische competitie en één keer in de UEFA-cup.

Rake kopballen

In de eigen Jupiler Pro League ging Silvio Proto Arnaud Bodart vooraf. Tijdens zijn uitleenbeurt aan Germinal Beerschot in 2008 bezorgde hij de Kielse Ratten in extremis een punt door in de slotminuut de gelijkmaker binnen te koppen.

De laatste keeper die in de Belgische competitie de netten deed trillen, is William Dutoit. De Fransman, nu actief in 1B bij Deinze, was op 7 november 2015 de held bij Sint-Truiden. In de uitwedstrijd tegen Lokeren sleepte Dutoit in extremis een punt uit de brand door de 1-1 tegen de touwen te werken. En u raadt het al, het doelpunt kwam er weer na een rake kopbal.

