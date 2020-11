Bayern München speelt gelijk en ziet zegereeks gestopt, en dan mag het Manuel Neuer nog dankbaar zijn

Bayern München is thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Werder Bremen geraakt. Der Rekordmeister slaagt er zo niet in om voor de zesde opeenvolgende keer te winnen in de competitie. Het mag zelfs blij zijn dat het niet verloor, want Manuel Neuer had nog een paar indrukwekkende reddingen in huis. Nog in de Bundesliga pakte Stuttgart op de valreep een punt bij Hoffenheim. Het werd 3-3 na een waar spektakel. Voor Schalke 04 en Benito Raman werd het dan weer een middag om snel te vergeten.