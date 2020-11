Kevin De Bruyne en Manchester City gaan nu ook onderuit tegen efficiënt Tottenham, dat Alderweireld geblesseerd ziet uitvallen

Tottenham heeft thuis met 2-0 gewonnen van Manchester City. De Spurs domineerden zeker niet, maar toonden zich wel razend efficiënt. Heung-Min Son en Giovani Lo Celso zorgden voor de doelpunten. Door de zege is Tottenham nu alleen leider in de Premier League, en dat voor het eerst sinds augustus 2014.

Het was Manchester City dat in de eerste helft heer en meester was. De Bruyne en co creëerden maar liefst elf kansen, maar geen enkele verdween in doel. Of toch geen geldige, want een raak schot van Aymeric Laporte werd afgekeurd voor hands. Toch gingen de Citizens met een achterstand de rust in. Son tekende met zijn negende van de competitie al na vijf minuten voor de 1-0. Het was ook de enige kans voor de Spurs in de eerste helft. Uiterst efficiënt zijn, heet dat.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na de koffie ging de partij wat meer gelijk op. Toch was het opnieuw Tottenham dat tot scoren kwam. De ingevallen Giovani Lo Celso stond nog maar 35 seconden op het veld toen hij zorgde voor de dubbele voorsprong. De assist was van Harry Kane, al de negende dit seizoen voor de Engelse spits. Ronduit indrukwekkend, zeker als je weet dat Kane in zijn vorige 94 competitiewedstrijden slechts acht beslissende passes leverde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Kevin De Bruyne vond in het slot van de wedstrijd met een briljante bal nog Brahim Diaz, maar diens schot werd gered door Hugo Lloris. City kan voor de tweede opeenvolgende wedstrijd niet winnen en is pas tiende. Het volgt op acht punten van leider Tottenham, dat voor het eerst sinds augustus 2014 nog eens op kop van de Premier League staat. De Spurs zagen op het einde van de wedstrijd Toby Alderweireld nog wel uitvallen met een spierblessure.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© AP