Trumps advocaat geeft persconferentie, waarbij alle aandacht naar zijn haarverf gaat

De persoonlijke advocaat van president Donald Trump, Rudy Giuliani, houdt sinds de uitslag van de verkiezingen regelmatig persconferenties met de boodschap dat er verkiezingsfraude is gepleegd. Daar is geen enkel bewijs voor, maar tijdens de laatste persconferentie ging de aandacht meer naar zijn haar, dan naar zijn boodschap.

Het team van Trump had een zaak aanhangig gemaakt in de rechtbank van Pennsylvania, met de vraag Trump uit te roepen als winnaar van de staat, en niet Joe Biden. De rechter is team Trump daar niet in gevolgd, en een dag later hield Giuliani een persconferentie om zijn boodschap van verkiezingsfraude nogmaals kracht bij te zetten. Hij deed dat door de komedie ‘My cousin Vinny’, een oscarwinnende film uit 1992, te citeren.

“Hebben jullie die film gezien?”, vroeg hij aan de journalisten. “Het is een van mijn favoriete films, want die komt uit Brooklyn.” Giuliani legt in het plaatselijk accent een scène uit de film uit, waarbij een advocaat probeert om een ooggetuige in diskrediet te brengen in de rechtbank. De vrouw zou zogezegd niet ver genoeg kunnen zien om getuige te kunnen zijn. “Deze mensen (de observatoren tijdens de verkiezingen, red.) stonden verder weg dan ‘my cousin Vinny’ van de getuige. Ze konden helemaal niets zien”, zei hij.

Giuliani begon later tijdens de persconferentie te zweten, en een zwarte streep haarverf was te zien op zijn gezicht. Op de achtergrond van de livestream was te horen hoe iemand vroeg: “Kunnen ze ons horen op het beeld? De haarverf van Rudy loopt uit op zijn gezicht.” Even later werd de stream stopgezet.

© reuters

Persconferentie aan tuincentrum

Het is niet de eerste keer dat een persconferentie van Giuliani wordt opgemerkt. Begin november deed de parking van een tuincentrum dienst als plek om de pers toe te spreken. President Donald Trump had op Twitter een “belangrijke persconferentie” aangekondigd van zijn advocaten. Die zou plaatsvinden in het Four Seasons Hotel in Philadelphia.

Maar die locatie klopte niet. Het viersterrenhotel in het centrum van de stad verduidelijkte al snel op Twitter dat de persconferentie niet in het hotel, maar wel in het Four Seasons Total Landscaping zou plaatsvinden.

Dat bleek een tuinbedrijf te zijn in een voorstad van Philadelphia, gelegen naast een pornozaak met aan de overkant een crematorium. Of de locatie - die troosteloos oogt - een vergissing was, is niet duidelijk. Maar Trumps advocaat Rudy Giuliani gaf niettemin een persconferentie op de parking van een tuincentrum.