Professor beantwoordt al de belangrijkste vragen over het coronavaccin

De vergunning is de eerste stap in het op de markt brengen van het vaccin. — © Photo News

Professor Jan De Maeseneer over de vaccinatiestrategie

De kans is groot dat de eerste coronavaccins – van BioNtech-Pfizer en Moderna – al voor het jaareinde een vergunning krijgen van Europa. Dat kondigde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan. Goed nieuws in de strijd tegen het virus. Minder goed nieuws: de strategie om die vaccins aan de man te brengen staat nog nergens. Jan De Maeseneer (UGent), professor emeritus huisartsgeneeskunde en internationale autoriteit in volksgezondheid, geeft een antwoord op de belangrijkste vragen. “We moeten nú een versnelling hoger schakelen.”