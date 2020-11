Harrison Ford gaat wijn hamsteren net voor lockdownmaatregelen Californië verstrengen

Beroemdheden, ook al heten ze Harrison Ford, zijn ook maar gewone mensen. En wat doen gewone mensen net voor de lockdownmaatregelen in hun woonplaats verstrengen? Juist ja… Wijn hamsteren.

De coronacijfers in Californië kleuren momenteel allerminst rooskleurig. De voorbije week werden er zowel op maandag, woensdag als vrijdag meer dan 13.000 nieuwe Covid-besmettingen vastgesteld. De situatie is nog het slechtst van al in grootstad Los Angeles.

En daarom gelden er vanaf zaterdag strengere lockdownmaatregelen. Zo is er onder meer bijna overal een avondklok in de Amerikaanse staat en krijgen veel niet-essentiële bedrijven nieuwe beperkingen opgelegd. Onder meer het aantal klanten dat tegelijk toegestaan is in een winkel, werd fors teruggeschroefd.

Harrison Ford, de 78-jarige Amerikaanse acteur vooral bekend door zijn rollen als ‘Indiana Jones’ en ‘Han Solo’ (in de ‘Star wars’-films), wilde duidelijk het zekere voor het onzekere nemen. Deze week werd hij gefotografeerd toen hij in een lokale winkel meerdere pakken wijn kocht. Hamsteren!

© Stoianov-spot / BACKGRID

(mtm)