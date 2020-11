Eden Hazard start na zijn besmetting met corona meteen in de basiself bij Real Madrid, dat het vandaag opneemt tegen Villarreal. De Rode Duivel stond de afgelopen interlandperiode op het punt om zijn eerste wedstrijd in meer dan een jaar voor de nationale ploeg te spelen, maar corona gooide roet in het eten. Nu acht Zinédine Zidane Hazard dus klaar voor een basisplaats na twee groepstrainingen.