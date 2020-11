Slovaakse wint eerste WB-slalom van het seizoen, Kim Vanreusel eindigt als 49ste

De Slovaakse Petra Vlhova heeft in het Finse Levi de eerste WB-slalom van het nieuwe skiseizoen gewonnen. Ze haalde het voor de Amerikaanse Mickaele Shiffrin en de Oostenrijkse Katharina Liensberger.

Vlhova was in beide manches een zucht sneller dan Schiffrin wat haar in de totaaltijd een voorsprong van 0.18” opleverde. Liensberger volgde op iets meer dan een halve seconde. Voor de 25-jarige Slovaakse was het al de negende zege ooit in een WB-slalom, ze is uiteraard ook de eerste leider in de WB-tussenstand.

Onze landgenote Kim Vanreusel skiede een verdienstelijke eerste manche. Met startnummer 68 skiede ze net geen vier seconden trager dan Vlhova, goed voor een 49ste plaats op 69 deelneemster. Bernadette Lorenz, de vriendin van Sam Maes, haalde bij haar WK-debuut de finish van de eerste manche niet. (gvdl)