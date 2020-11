Meisje uit Brussel vermist: wie heeft Jenifer Cherik (11) gezien?

Child Focus maakt zich zorgen om de elfjarige Jenifer Cherik. Het meisje uit Sint-Lambrechts-Woluwe is sinds vrijdag vermist. Er zijn geen aanwijzingen van criminele feiten. “Maar de jonge leeftijd van Jenifer is reden tot ongerustheid”, klinkt het.

De tiener is slank gebouwd. Ze heeft lang donker haar gewoonlijk in een paardenstaart. Donkere ogen schuilen achter een bril. Jenifer draagt lichtblauwe jeans, een witte sweater met opschrift op voorkant en een donkere gewatteerde jas.

Het meisje werd vrijdag op het einde van de namiddag voor het laatst gezien in Sint-Lambrechts-Woluwe. Wat ze aan het doen was op dat moment of waar ze heen ging, is niet duidelijk. “We vermoeden geen criminele feiten”, zegt Stephan Smets, woordvoerder van Child Focus. “A priori is ze alleen, maar we hebben daar niet veel informatie over”, vervolgt hij.

Child Focus vraagt iedereen die Jenifer sinds gisteren nog gezien heeft om dat te melden. Dat kan via het gratis nummer 116 000.