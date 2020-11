Man wil gloednieuwe Porsche parkeren, maar vergist zich van pedaal

Een Britse man wil zijn gloednieuwe, elektrische Porsche voor het huis van een vriend parkeren, maar dat loopt helemaal fout af. Hij vergist zich van pedaal en geeft gas in plaats van te remmen, waardoor hij naar beneden dondert, twee andere voertuigen raakt en op zijn kant belandt.

“We hoorden een luid gekraak”, aldus een buurtbewoner. “Ik ging snel kijken of ik kon helpen.” De bestuurder raakt niet ernstig gewond, maar was onder de indruk van het ongeval. “Ik had met hem te doen”, klinkt het nog. “Hij leek zo’n vriendelijke kerel.”

(pjv)