Meyrem Almaci reageert op uitspraken van Bart De Wever op kernuitstap: “Laat Vlaanderen voor eigen deur vegen”

“Het federale regeerakkoord kiest voor duidelijkheid, betaalbaarheid en zekerheid. De sluiting van de kerncentrales maakt de weg vrij voor de noodzakelijke versnelling van hernieuwbare energie. Elke studie geeft aan dat dit de te volgen weg is. Het probleem uitstellen, is niet ernstig. Na 17 jaar talmen is het nu tijd om vooruit te gaan.” Dat zegt Groen-voorzitster Meyrem Almaci zaterdag in een reactie op de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever over de federale energieplannen.