Duitse voetbalbond gelooft nog wel in bondscoach Löw, Duitse voetbalfans niet meer

Het krediet van bondscoach Joachim Löw bij de Duitse voetbalsupporters lijkt op. Uit een bevraging van t-online.de, het grootste Duitse nieuwsportaal, blijkt dat amper 12 procent hem nog de geschikte persoon vindt om de Mannschaft te leiden.

Duitsland verloor vorige week met liefst 6-0 van Spanje in de Nations League, de zwaarste nederlaag in 89 jaar. Löw, die al sinds 2006 bondscoach is, kwam daarop zwaar onder vuur te liggen maar kreeg van de Duitse voetbalbond de bevestiging dat er (vooralsnog) niet wordt geraakt aan zijn contract, dat tot het WK van 2022 loopt. Op 4 december vergadert de Duitse voetbalbond wel over de resultaten.

Bij de fans heeft de 60-jarige Duitser het alleszins verkorven. Op de vraag of Löw nog de juiste man is om Duitsland naar succes te leiden, antwoordde 77,7 procent van de 1.045 ondervraagden negatief. Amper twaalf procent blijft hem steunen, terwijl 10,3 procent onbeslist antwoordde. (belga)