Bulgaarse tennisster Naydenova krijgt levenslange schorsing wegens matchfixing

De Bulgaarse tennisster Aleksandrina Naydenova heeft een levenslange schorsing gekregen na meerdere gevallen van matchfixing. Dat bevestigt de Tennis Integrity Unit (TIU).

De 28-jarige Naydenova is schuldig bevonden aan dertien inbreuken tussen 2015 en 2019. De tennisster, die al voorlopig geschorst was, moet ook een boete van 150.000 dollar (126.500 euro) betalen. De hoogste ranking van de Bulgaarse was nummer 218. Ze won tien ITF-titels in het enkelspel. (belga)