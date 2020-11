Zuhal Demir (N-VA): “Misschien kan Wallonië voor één keer solidair zijn met Vlaanderen?”

Ze is het beu de les gespeld te worden over hoe slecht Vlaanderen het wel doet op het vlak van milieu en klimaat. Ja, het moet veel beter, maar het is voor Vlaanderen ook gewoon veel moeilijker dan voor een groene regio zoals Wallonië. Straks moet N-VA’ster Zuhal Demir met drie groene ministers aan tafel om uit te maken wie welke inspanningen levert voor het klimaat. Maar dat het aartsmoeilijk wordt, is nu al duidelijk. En die kernuitstap? Onverantwoord. Vlaams minister Demir staat op scherp. En klauwt terloops ook naar CD&V-collega Wouter Beke.