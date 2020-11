Definitief kruis over jaarlijkse skivakantie? Dit zeggen experts, politiek en skistations

Na de virologen vraagt nu ook premier Alexander De Croo (Open VLD) expliciet om deze winter niet te gaan skiën, iets wat zo’n 800.000 Belgen jaarlijks doen. Nochtans brengen dezer dagen de skistations in Frankrijk, Oostenrijk, Italië en Zwitserland alles in gereedheid om straks ook Belgische wintersporters met open armen te ontvangen. Maar maken we nu beter een definitief kruis over de jaarlijkse skivakantie?