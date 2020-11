Cybercriminelen vallen Engelse topclub aan

Manchester United is het slachtoffer geworden van hackers. In een verklaring heeft de Engelse topclub het over “een ingewikkelde aanval op zijn systemen door georganiseerde cybercriminelen”.

Volgens Manchester Uited zijn de geviseerde systemen onmiddellijk stilgelegd “om de schade te beperken en data te beschermen”. Er zouden geen persoonlijke gegevens van supporters verloren zijn gegaan. “We hebben meteen actie ondernomen om de aanval te counteren en werken samen met experten om het incident te onderzoeken en de IT-hinder zoveel mogelijk te beperken”, klinkt het.

ManU benadrukt dat “alle kritische systemen om matchen op Old Trafford te organiseren veilig zijn” en dat de match van zaterdag tegen West Bromwich Albion kan doorgaan.

(belga)