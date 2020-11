N-VA-voorzitter Bart De Wever biedt een wisselmeerderheid aan om de wet op kernenergie terug te draaien. Dat heeft hij gezegd in De ochtend op Radio 1. “Volledig gratis doe ik dat. Ik vraag er niets voor in ruil.” “Als we overstappen op gascentrales, zullen we de vervuilendste energieproducent worden na Polen. De prijzen zullen bovendien verhoogd worden voor consument en producent”.