Vrijdag was de laatste dag van Sam De Bruyn als stem van Qmusic. De coronacrisis deed hem na dertien jaar radio inzien dat hij “tijd en rust” nodig heeft. “Angst en onzekerheid zorgen ervoor dat we ons willen vastklampen aan alles wat we kunnen. Maar ik ga net heel bewust loslaten”, zegt De Bruyn, die nog geen plannen voor de toekomst heeft. Ook voor Els, Ankie en Koen was de coronacrisis het sein om een sprong in het diepe te wagen.