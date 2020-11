MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez blijft erbij: “Kerstmis met 2, 3 of 4 moet mogelijk zijn”

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez herhaalt zaterdag zijn boodschap van vorige week over Kerstmis. “Als de cijfers het mogelijk maken, moet het mogelijk zijn om Kerstmis met twee, drie of vier mensen te vieren. Laten we menselijk blijven”, zegt hij in een mededeling.

Bouchez zei vorige week donderdag dat we Kerstmis “niet via Skype gaan vieren” en dat een feest met drie of vier mensen moet kunnen als de cijfers dat toelaten. Virologen lieten al snel hun ongenoegen blijken en ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) noemde de uitspraak “absoluut prematuur”.

Bouchez heeft het zaterdag over een “genuanceerde boodschap” die door sommigen tot een karikatuur werd gemaakt. “We moeten voorkomen dat mensen ten onder gaan aan de situatie of aan - vaak heel persoonlijke - problemen door de crisis”, schrijft hij. “Mensen die alleen zijn bijvoorbeeld. Voor hen is deze periode dramatisch. Menselijk contact is essentieel. Peilingen de laatste dagen bevestigen dat gevoel.”

Hij erkent dat het geen gewone Kerstmis zal zijn. “Maar we mogen wel vertrouwen hebben in de intelligentie van onze bevolking en in de bezorgdheid van burgers voor de mensen rondom hen die ze liefhebben. Zolang iedereen de preventieregels strikt toepast. Als de cijfers het mogelijk maken, moet het mogelijk zijn om Kerstmis met twee, drie of vier mensen te vieren. Laten we menselijk blijven.”