De Soroptimisten Eeklo-Meetjesland vragen de komende weken aandacht voor geweld tegen vrouwen — © if

Er is dringend nood aan een proactief, coherent, aanhoudend en correct begroot beleid dat efficiënt de strijd aangaat tegen alle vormen van geweld op vrouwen. Dat is de boodschap van het platform Mirabal op de internationale dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen op 25 november. Zondag vindt al een reeks acties plaats in onder meer Brussel, Antwerpen en Gent.