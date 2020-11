Donald Trump Jr, zoon van Donald Trump, test positief op Covid-19

Donald Trump Jr, de oudste zoon van huidig Amerikaans president Donald Trump, heeft positief getest op Covid-19. Dat is vrijdag vernomen van zijn woordvoerder.

“Don testte eerder deze week positief en zit sinds hij het nieuws heeft vernomen in quarantaine”, aldus de woordvoerder. Hij voegde er nog aan toe dat de zoon van de president geen symptomen vertoont.

Eerder testten ook Donald Trump, zijn echtgenote Melania en zijn veertienjarige zoon Barron al positief op het virus. Trump moest zelfs even worden opgenomen in het ziekenhuis. Hij herstelde van Covid-19 nadat hij behandeld was met een experimenteel medicijn.