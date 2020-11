Coronacijfers blijven dalen: minder dan 4.000 nieuwe besmettingen per dag

Tussen 11 en 17 november raakten in ons land elke dag gemiddeld 3.939,1 mensen besmet met het coronavirus. Dat is een daling met 38 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. In totaal testten in België daarmee nu al 553.680 mensen positief op Covid-19. Dat blijkt zaterdagochtend uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.