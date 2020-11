Topvrouw van Zorgnet-Icuro Margot Cloet: “Politiek kan zorgsysteem nu al aanpassen, nog voor staatshervorming”

De zorgmodellen in dit land zijn dringend aan herziening toe. Dat hebben we deze week weer gemerkt nu de federale zorgpersoneelsleden plots meer zullen verdienen dan hun Vlaamse collega’s. Volgens de hoofdredacteur van het prestigieuze medische tijdschrift ‘The Lancet’ hadden we zelfs de meeste van de 14.000 coronadoden kunnen vermijden als dit land niet zo’n politiek kluwen was. Voor Margot Cloet, topvrouw van het netwerk Zorgnet-Icuro, hoeven we niet te wachten op een staatshervorming om bij te sturen. “Ook zonder is er al veel mogelijk.”