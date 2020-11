Een jaar geleden begon de Nederlandse supermarktketen Jumbo in Pelt aan zijn veroveringstocht van de Belgische markt. Eind 2020 zal Jumbo acht vestigingen in Vlaanderen tellen, waarvan drie in Limburg. “We mikken nog altijd op zo’n honderd Jumbo’s in Vlaanderen tegen eind 2024”, zegt Peter Isaac, die aan het hoofd van de Belgische tak staat.