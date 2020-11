Hoe moet de participatie en integratie van minderheden de volgende vijf jaar worden aangepakt? Meer van hetzelfde of helemaal anders? De oorlog tussen oud en nieuw woedt. De vraag is of nieuw daarom beter is en oud afgeschreven. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) is in elk geval in één zaak geslaagd: plots is niets nog vanzelfsprekend.