Brussel

De loononderhandelingen voor de Vlaamse zorgsector lopen nog volop, al zou het budget wel al zijn opgetrokken tot 575 miljoen euro. Probleem is dat er in de slipstream van de ouderenzorg een heleboel andere sectoren in aanmerking komen voor hogere lonen. Bovendien zou dit ook de onderwijssector of de lokale besturen op ideeën kunnen brengen.