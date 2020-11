Hasselt

De druk op de Limburgse ziekenhuizen blijft hoog. In het ZOL in Genk, dat nog altijd rond de 100 Covid-patiënten telt, wordt de bezoekregeling verscherpt. De druk op de intensieve afdelingen in Limburg is deels te verklaren door onze solidariteit: liefst 17 van de 22 intensieve Covid-patiënten in Jessa komen uit Luik en Brussel.