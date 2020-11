Indrukwekkende Dimitri Van den Bergh naar kwartfinales Grand Slam of Darts: “Gezwollen vingers door adrenaline”

Dimitri Van den Bergh heeft zich op indrukwekkende manier geplaatst voor de kwartfinales van de Grand Slam of Darts. In het Engelse Coventry versloeg hij de Welshman Jonny Clayton (PDC 16) met 10-3.

Van den Bergh won de drie volgende spelletjes, na nog een 110-uitworp in de laatste leg. Hij lukte een gemiddelde van 103.61 per drie darts tegen 88.53 voor Clayton, die met een checkout-gemiddelde van 42.86% wel beter was dan Van den Bergh, die uitkwam op 37.5%. De Antwerpenaar lukte maar liefst acht 180 maximumworpen tegen twee voor zijn tegenstrever.

“Ik ben zeer tevreden”, liet Van den Bergh weten. “Weer een kwartfinale op een majortoernooi. Vooral de eerste twee sessies stond ik sterk te spelen. In de derde sessie miste ik een aantal dubbelkansen, maar ik kon de druk bij Jonny leggen. Ik heb het gevoel dat mijn vingers gezwollen zijn, maar dat zal wel door de adrenaline komen. Hopelijk kan ik dit vormpeil behouden tijdens het verdere verloop van het toernooi.”

In de kwartfinale neemt Van den Bergh het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Welshman Gerwyn Price, de tweevoudige en regerende kampioen, en de Engelsman Nathan Aspinall, die hij in de groepfase met 5-1 versloeg.