Hedwig Jena (73) en zijn vrouw Lucienne (72) hebben een rit van maar liefst 1,5 uur over voor een knipbeurt. — © GVB

Budel/Luyksgestel/Stramproy

Omdat de kapsalons bij ons niet mogen werken, worden de kapsalons net over de Nederlandse grens overspoeld door Belgen. Sommigen hebben zelfs een rit van 1,5 uur over voor een knip- of verfbeurt.