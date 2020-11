John van den Brom mag komende zondag eindelijk debuteren als trainer van Racing Genk. De Nederlander kreeg dankzij de internationale break extra tijd om zich in te werken in de Luminus Arena. Van den Brom schepte meteen duidelijkheid. De Colombiaanse driemansverdediging blijft staan en Bryan Heynen komt aan de aftrap. De Oudsbergenaar is volgens van den Brom de missing link op het Genkse middenveld.