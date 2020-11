Koningin Elizabeth (94) en prins Philip (99) zijn vrijdag alweer 73 jaar getrouwd. Ondanks dat de twee al zo lang samen zijn, is er nog altijd weinig over hun huwelijk bekend. Maar er is één ding dat zeker is. Zo verliefd als het koppel was toen zij elkaar op 20 november 1947 het jawoord gaven, zo sterk is het koppel - met al hun ups en downs - ruim zeven decennia na dato.