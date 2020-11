Solidariteitsactie in basisschool Schuttershof

Solidair zijn voor elkaar is deze periode eens zo belangrijk. Warmte, liefde, er zijn voor elkaar... Dat is het motto van de Warmste Week. Daarom stak basisschool Schuttershof uit Sint-Truiden de handen uit de mouwen voor een heuse solidariteitsactie. Ze kozen ervoor om hartverwarmende kaartjes rond te sturen naar de vele bejaarden, de zorgverleners, de afdeling geriatrie van het Sint-Trudo ziekenhuis... Ook kaarsjes mochten niet ontbreken, want in deze periode telt elk klein lichtpuntje. In tijden van nood staan mensen klaar om elkaar te helpen en wij als school willen met onze zelfgemaakte boodschappen en knutselwerkjes deze lieve mensen warm houden en een hart onder de riem steken. Dat is de boodschap die de leerlingenraad uitdroeg en hiermee kregen ze elke leerling en leerkracht mee om hun actie te ondersteunen.