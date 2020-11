Zowel de coördinatoren en medewerkers als de leerlingen en hun ouders zijn positief over de zomerscholen die afgelopen zomer doorgingen. Dat blijkt uit een evaluatierapport van onderzoekers van de Thomas More Hogeschool. Toch is er ruimte voor verbetering, onder meer bij het aantrekken van kwaliteitsvolle medewerkers.