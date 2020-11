In de rechtbank wil het niet lukken, dus probeert Trump nu politieke druk te zetten

Op juridisch vlak zit het Donald Trump niet mee. Alle rechtszaken die hij na de presidentsverkiezingen heeft aangespannen om kiesfraude aan te tonen, is hij nu één voor één aan het verliezen. En daarom probeert de president het nu maar over een andere boeg te gooien. Door politieke druk te zetten. Is het dit laatste gespartel voor hij het Witte Huis moet verlaten of heeft hij nu wel kans op slagen?