Intussen in de Spaanse bergen: Wout van Aert rijgt de hoogtemeters aan elkaar in aanloop naar veldritseizoen

De Kempenaar voegde eerder deze week nog twee extra crossen toe aan zijn programma. De drievoudig wereldkampioen zal te zien zijn in het Tsjechische Tabor (Wereldbeker - 29 november) en in de Telenet-SP-manche in Boom (6 december). Zo zit Van Aert intussen aan acht bevestigde deelnames, evenveel als Mathieu van der Poel. De eerste confrontatie tussen beide tenoren staat voorlopig gepland in Herentals op 23 december.

Van Aert rijdt zijn eerste cross van het winterseizoen op 28 november in Kortrijk en daar wil hij, uiteraard, in goede vorm aan de start verschijnen. Hij trok deze week daarom naar Spanje, in aanwezigheid van Jumbo-Visma-ploegmakker Amund Grøndahl Jansen (die volgend seizoen voor Mitchelton-Scott rijdt).

En dat leverde enkele stevige trainingstochten op. Met vier ritten totaliseerden de twee 354 kilometer in net geen twaalf uur. Goed voor liefst 5.357 hoogtemeters in de benen. Tussendoor ging Van Aert ook nog 12 kilometer en 6 kilometer lopen. En voor zijn Spaanse trip trok hij er ook al eens ruim 120 kilometer op uit met ex-veldrijder Arne Daelmans. Dat belooft!