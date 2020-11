Inwoners vervullen kerstwensen van kansarme kinderen

Unizo, het OCMW en de gemeente Heers slaan de handen in elkaar om ook kinderen uit kansarme gezinnen een warme Kerst te bezorgen. Op drie locaties in de gemeente kunnen inwoners een kerstbal uit de boom plukken en zo ieder kansarm kind een kerstcadeautje schenken.

“Van verschillende inwoners kregen we de vraag of ze iets konden doen voor kinderen tijdens deze kerstperiode in coronatijden”, vertelt schepen van Sociale Zaken Carina Volont. “Alle kinderen krijgen graag een kerstcadeautje, maar voor gezinnen in kansarmoede is dat niet altijd mogelijk. Zo ontstond de actie ‘Pluk een kerstbal’. Kansarme gezinnen met kinderen die gekend zijn bij het Heerse OCMW kunnen op een anonieme manier een cadeautje krijgen van inwoners. In het administratief centrum, de bibliotheek en buitenschoolse kinderopvang Het Hemeltje staat een kerstboom met kerstballen. In de kerstballen steekt een wensbriefje met het cadeau dat het kind graag wil krijgen voor Kerstmis. Ook de leeftijd en het geslacht van het kind staan vermeld. De cadeautjes kosten maximaal 30 euro.”

Giften

Inwoners die nu niet naar de winkel kunnen gaan, mogen het gevraagde bedrag ook afgeven aan de dienst Sociale Zaken. “De medewerkers bestellen dan het cadeautje op internet”, legt burgemeester Kristof Pirard uit. “Inwoners kunnen bovendien vrijblijvend een gift doen via de geschenkdoosjes die eveneens te vinden zijn in de bib, kinderopvang en de balie van het gemeentehuis. Unizo doet alvast een duit in het zakje en schenkt liefst 500 euro die we kunnen besteden aan extra geschenkjes.”

Pirard is zich ervan bewust dat er in de gemeente ook sprake is van verdoken kansarmoede. “In samenspraak met de Heerse basisscholen en in alle discretie willen we ook de kinderen uit deze gezinnen bereiken en hen een mooi kerstcadeautje bezorgen. We richten ons voorlopig op de kinderen tot 12 jaar. Als deze hartverwarmende actie succes kent, hopen we volgend jaar de leeftijdsgrens op te schuiven naar 14 of 16 jaar.” Inwoners kunnen nog tot en met dinsdag 15 december een kerstbal uit de boom gaan plukken.

Meer info: dienst Sociale Zaken via 0473/30.14.39 of 0498/25.83.97.