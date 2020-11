Van lang naar opgeschoren: Demi Lovato heeft een nieuw kapsel

Afgelopen woensdag de zangeres haar nieuwe look: haar lange, bruine haren zijn verleden tijd. Nu loopt ze rond met een goudblonde, warrige pixiecoupe met grote bles. Het haar aan de zijkanten is korter dan dat op de kruin, waardoor er nog enkele bruine strengen haar zich stijlvol vermengen met de blonde kleur.

De achterkant van het kapsel is het opvallendst: het haar werd met een tondeuse ingekort tot op een lengte van een paar millimeter en is bruin. Lovato plaatste eerst een foto van haar geschoren achterhoofd op Instagram. “Ik heb iets gedaan”, schreef ze erbij. Daarna volgden nog foto’s waarop ook de voorkant te zien is.

Wat zegt BV-kapper Jochen Vanhoudt over een pixie cut? “De pittige coupe komt nog beter over als je ze combineert met een dosis zelfzekerheid. Ze is uiterst geschikt voor mensen met fijn haar. Door de kniptechniek oogt het haar namelijk een pak voller. Niet getreurd als je dik haar hebt: de kapper kan het uitdunnen voor een mooi resultaat. Voor dames met krullen is de pixie iets minder evident. Een losse, uitgezakte krul kan je nog naar behoren stylen. Met kleine krulletjes zal de snit overkomen als een strak permanentje. Houd er rekening mee dat de snit veel finetuning vergt. Dit is geen ideaal kapsel voor wie grijs haar wil verbergen. Door de korte zijkanten zal het grijs een tweetal weken na de haarkleuring alweer opvallen.”

Stijltip: draag de pixie warrig. Als je er te veel volume in blaast, krijg je een oubollige coupe. Droog het haar vluchtig naar voor en modelleer met je vingers, dat geeft het beste effect. Extra stylen kan met wax.

