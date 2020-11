Sébastien Ogier stopt dan toch niet en gaat voor zevende (of achtste) wereldtitel rally

Sébastien Ogier is zesvoudig wereldkampioen rally. Hij had in augustus 2019 verklaard om na de rally van Monza (3-6 december) te stoppen met autosport op het hoogste niveau. Maar hij besliste nu om toch nog een jaar voort te doen bij Toyota. “Ik wilde niet dat dit verkorte seizoen mijn laatste zou zijn in de rallysport”, zegt hij op Twitter.

Sébastien Ogier debuteerde in 2008 met een Citroën C2 S1600 in de WK-rally van Mexico waar hij als achtste eindigde. Sindsdien heeft hij aan 155 wedstrijden deelgenomen waarvan hij er 48 wist te winnen. Ogier won met twee verschillende merken zes wereldtitels. Met Volkswagen werd hij kampioen in 2013, 2014, 2015 en 2016. Vervolgens pakte hij met M-Sport, een Brits privéteam, in 2017 en 2018 2 wereldtitels met de Ford Fiesta WRC.

Na een hegemonie van zes jaar moest Ogier in 2019 de wereldtitel aan Ott Tänak laten. Dit jaar doet de Fransman, met nog één rally begin december te rijden, opnieuw mee voor de wereldtitel. In de WK-tussenstand is hij tweede en telt hij 14 punten minder dan WK-leider en teamgenoot Elfyn Evans.

Dat Ogier zijn pensioen uitstelt, betekent dat onze landgenoot Thierry Neuville er een extra tegenstander bij heeft volgend seizoen in de strijd voor de wereldtitel.