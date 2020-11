Nog twee jaar wachten, maar 90 procent van alle infrastructuur voor WK in Qatar is al klaar

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft vrijdag laten weten dat de infrastructuurwerken in Qatar voor het WK voetbal van 2022 al voor negentig procent af zijn. Het WK start over twee jaar, op 21 november 2022.

Drie van de acht speelstadions zijn al volledig klaar, bij drie andere stadions zit men in de laatste fase. De overige twee stadions zullen volgend jaar helemaal afgewerkt worden. In de drie volledig afgewerkte stadions werden in 2020, ondanks de coronacrisis, al meer dan honderd wedstrijden gespeeld.

Fans zullen tijdens het WK meer dan één match per dag kunnen bijwonen. Door het vernieuwde metrosysteem en de uitbreiding van de luchthaven in hoofdstad Doha is reizen tussen de verschillende stadions zeer eenvoudig.

Hassan Al Thawadi, de secretaris-generaal van het organisatiecomité, gaf aan dat de projecten al een impact hebben op het leven van de mensen in Qatar. Hij had het over een positieve evolutie in het onderwijs, de rechten van werknemers en het ondernemerschap.

Mensenrechtenorganisaties blijven intussen kritisch. Amnesty International stelde eerder deze week nog dat buitenlandse arbeidskrachten in Qatar nog steeds onvoldoende rechten bezitten. De nieuwe regelgeving wordt niet geïmplementeerd en lokale werkgevers worden niet gesanctioneerd.