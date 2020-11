Bekende beautyblogger Nikkie de Jager naar het ziekenhuis

Nikkie de Jager, de wereldberoemde beautyblogster uit Nederland, is deze week opgenomen in het ziekenhuis. Ze heeft een chronische aandoening en moest aan het infuus.

Nikkie de Jager, die als Nikkie Tutorials de wereld verovert met - vaak spectaculaire - make-uptrucjes, heeft al een tijdje een chronische aandoening. Haar diagnose? De inflammatory bowel disease (IBD), een chronische ontsteking van het maag-darmkanaal.

Hoewel er medicijnen voor de ziekte bestaan, sloegen die bij haar te weinig aan. Om zich beter in haar vel te voelen, moet de 26-jarige visagiste nu om de twee weken naar het ziekenhuis om medicijnen via een infuus toegediend te krijgen. “Here we go again”, schreef ze bij een selfie tijdens haar opname op haar Instagram Stories.

De Jager, die begin 2020 uit de kast kwam als transgender, kwam de voorbije jaren vaak in het nieuws. Onder meer onder meer omdat ze Kim Kardashian al mocht opmaken en de handen in elkaar sloeg met rapper Snoop Dogg om make-upproducten van Marc Jacobs te promoten.