Klaar voor ‘The Voice’: Dries Mertens bezingt zijn Kat op romantische wijze (maar was ze wel onder de indruk?)

Dries Mertens en Kat Kerkhofs zijn niet uit elkaar te krijgen. Sterker nog, na een jarenlange relatie zijn de twee nog altijd dolverliefd op elkaar. Dat bewees de Rode Duivel door zijn vrouw, terwijl ze aan het koken is, op romantische wijze toe te zingen. Al weten we niet precies of Kat onder de indruk was van de zangkwaliteiten van ‘Ciro’, die ‘I hope you don’t mind’ van Elton John zong.