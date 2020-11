Budget noodhulp voor explosie Libanon en aardbeving Turkije

Aardbeving TurkijeOp 30 oktober vond in Turkije een zware aardbeving plaats die heel wat huizen en gebouwen verwoestte. Meer dan 80 doden en 800 gewonden zijn te betreuren. Stad Beringen schenkt via het budget noodhulp 1250 euro aan de Turkse aanhanger van het Rode Kruis: De Rode Maan, ook wel bekend als Türk Kizilay. Daarnaast was er ook bij de Beringenaren al snel veel solidariteit op te merken. Zo zamelde de Beringse vereniging Dogus 6000 euro in om te doneren aan de hulporganisatie in Turkije voor de heropbouw van de getroffen gebieden. Explosie Beiroet, LibanonDe andere helft van het Beringse budget wordt geschonken aan Het Rode Kruis actief in Libanon. De explosie in de hoofdstad verwoestte complete gebouwen, en door de enorme kracht zijn ruiten tot op grote afstand gesprongen. Naast deze materiële schade lieten meer dan 100 mensen het leven en raakten duizenden gewond. Daarnaast is de politieke en economische situatie in Libanon reeds geruime tijd onstabiel. De explosie heeft dit in een stroomversnelling doen terechtkomen. Ook voor de explosie in Beiroet werden solidariteitsacties op poten gezet. De Beringse Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (BROS) en de Interculturele Raad organiseerden samen met een enthousiaste groep vrijwilligers een bijkomende actie. “Vrijwilligers verkochten Libanese specialiteiten én lekkernijen op onze Beringse markten. Falafel, Hummus en Bulgur stonden op het menu voor het goede doel. Ze zamelden maar liefst 842 euro in ter ondersteuning van mensen in nood”, weet schepen van samenleven Hilal Yalçin. Ook Beringenaar Mariam Daaboul, afkomstig uit Libanon, zette haar schouders mee onder deze steunactie: “Mensen helpen geeft mij voldoening. Ik was geschrokken van het nieuws over de explosie in Beiroet afgelopen zomer. De politieke en economische situatie in Libanon is op dit moment dramatisch. Daarom is actie en bewustwording nu meer dan ooit nodig! En het verhaal stopt hier niet voor mij, want in de toekomst hoop ik soortgelijke steunacties te organiseren. Niet enkel voor Libanon, maar ook voor andere landen, zoals Syrië bijvoorbeeld.” SolidariteitSchepen Hilal Yalçin juicht het enthousiasme van de vrijwilligers toe: “Het is mooi om te zien hoe vrijwilligers zich in deze bijzondere coronatijden blijven engageren om mensen in nood te helpen. Naast al het COVID-19 nieuws, verdienen gebeurtenissen zoals de explosie in Beiroet, én recent ook de aardbeving in Turkije, de nodige aandacht. Mensen die leven in dergelijke noodsituaties, moeten steeds geholpen worden in de mate van het mogelijke. We vinden het dan ook erg mooi dat het beschikbare budget vanuit de stad wordt aangevuld met solidariteitsacties die door de Beringenaren zelf worden georganiseerd. Daarom wil ik iedereen bedanken die deze acties heeft gesteund en zich belangeloos inzet voor anderen.” De voorzitter van de BROS, Marc Goddeeris, vult aan: “Alle beetjes helpen. Het doet mij plezier te zien welke mooie initiatieven in Beringen worden opgezet om onze medemens in nood te helpen. Ook wij willen hier als BROS ons steentje aan bijdragen, het zal goed worden besteed in landen waar men naast de coronacrisis ook nog werd getroffen door een grote ramp.”