Borussia Dortmund verlengt contract van toptalent Giovanni Reyna

Borussia Dortmund heeft vrijdag het contract van Giovanni Reyna, een Amerikaans toptalent, opengebroken tot juni 2025. De aanvallende middenvelder, die vorige week achttien werd, vervoegde de club van Rode Duivels Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard in de zomer van 2019 van bij New York FC.

Sinds januari behoort Reyna tot het A-team van de Borussen. Hij kwam intussen in 22 Bundesliga-wedstrijden tot twee goals en vijf assists. Ook in de Champions League is hij een vaste waarde. Begin deze maand speelde hij nog 77 minuten mee als linksbuiten tegen Club Brugge (0-3 zege). Reyna, de zoon van voormalig topmiddenvelder Claudio Reyna, maakte intussen ook zijn debuut voor de Amerikaanse nationale ploeg.

Borussia Dortmund telt naast Reyna met Jude Bellingham, Jadon Sancho en Erling Haaland nog enkele jeugdige topspelers. En dan is er nog Youssoufa Moukoko. De aanvaller, die vrijdag zestien werd, kan zaterdag op bezoek bij Hertha Berlijn de jongste speler ooit worden in de Bundesliga.