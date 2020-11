Michael J. Fox stopt (opnieuw) met acteren

Michael J. Fox, die bij ons vooral bekend is van de Back to the future-films, stopt opnieuw met acteren wegens gezondheidsproblemen, zo meldt People Magazine. De 59-jarige Amerikaan lijdt al jaren aan de ziekte van Parkinson.

In 1991, toen hij 29 was, kreeg Michael J. Fox te horen dat hij de ziekte van Parkinson had. Omdat de symptomen verergerden, kondigde hij in 2000 zijn afscheid als acteur aan. Nadien nam hij de draad weer op, voornamelijk met voice-overs en kleine gastrolletjes, maar nu kondigt hij dus opnieuw zijn afscheid aan.

Nieuwe gezondheidsproblemen liggen aan de basis, zo zegt hij in zijn nieuwe boek No time like the future. Zo zou hij in 2018 onder het mes zijn gemoeten om een tumor uit zijn ruggengraat te laten weghalen. “De druppel die de emmer deed overlopen is echter de ontluikende afname in mijn vermogen om woorden te leren en ze te herhalen. Er is een tijd voor alles en de tijd om een werkdag van twaalf uur te besteden en zeven pagina’s dialoog van buiten te leren, ligt achter mij. Tenminste voor nu.”

Fox verwierf zijn grootste bekendheid met de Back to the future-films, en is ook bekend van komische series zoals Spin city. (mtm)