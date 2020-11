De Queen en prins Philip vieren 73ste huwelijksverjaardag

Op 20 november 1947 trad koningin Elizabeth in het huwelijksbootje met Philip Mountbatten, de Hertog van Edinburgh. Nu, 73 jaar later, delen ze nog steeds lief en leed met elkaar. Voor het eerst in de geschiedenis zullen ze deze dag niet kunnen vieren in familiale kring omdat er momenteel een lockdown van kracht is in Groot-Brittannië.

Ter gelegenheid van het jubileum gaf Buckingham Palace donderdag wel een nieuwe foto vrij van een glimlachende vorstin en haar wederhelft. Ze keken samen naar een kaartje dat ze ontvingen van hun achterkleinkinderen Prins George, Prinses Charlotte en Prins Louis. Het nieuwe beeld is eerder deze week gemaakt in de zogenoemde Oak Room van Windsor Castle, het landgoed in West-Londen waar het paar tijdens de coronacrisis verblijft.

Met haar outfit knipoogt de Queen naar haar grote dag 73 jaar geleden. Ze droeg een chrysanthemum broche, gemaakt van saffieren en diamanten, uit haar juwelencollectie. Het sieraad was ook te zien op kiekjes, genomen tijdens het eerste deel van hun huwelijksreis in de Zuid-Engelse Broadlands. Op vrijdag zelf werd het koppel op het Instagramaccount van de royal family nog eens in de bloemetjes gezet met een zwart-witfoto van op die huwelijksreis. “Bedankt voor al jullie gelukwensen”, schreef het paleis in het bijschrift.