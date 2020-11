De Franse seriemoordenaar Michel Fourniret (78), in 2008 veroordeeld tot levenslang voor de moord op zeven meisjes en vrouwen in Frankrijk en ons land, is vrijdag in het ziekenhuis opgenomen nadat hij in zijn cel onwel werd. Dat meldt het Franse ministerie van Justitie. Fourniret werd overgebracht van zijn cel in de gevangenis van het Franse Fresnes naar een ziekenhuis.