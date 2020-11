Jens Dendoncker opgenomen in ziekenhuis

Presentator en VTM-gezicht Jens Dendoncker (30) is opgenomen in het ziekenhuis. Dat zou te maken hebben met een chronische aandoening waaraan hij lijdt. De bevestigt de persdienst van de zender aan onze redactie.

De ziekenhuisopname raakte bekend doordat Dendoncker vrijdagochtend niet aanwezig kon zijn bij opnames van Rode Neuzen Dag, de actie voor het goede doel waarvan hij een van de gezichten is. “Het klopt inderdaad dat Jens is opgenomen in het ziekenhuis. Zoals iedereen weet lijdt hij aan de ziekte van Ménière en epilepsie. We laten de dokters nu in alle rust hun werk doen en duimen voor een spoedig herstel”, zegt woordvoerster Anja Peleman.

Dendoncker getuigde in het verleden al vaak over zijn epilepsie. “Die machteloosheid en het besef dat je maar geen vat krijgt op die ziekte, was zowel voor mij als voor mijn hele gezin erg frustrerend. Ik heb een kortsluiting bij mijn neurotransmitters, zeg maar de geleiders van mijn hersenen. Dat is moeilijker te behandelen.”

